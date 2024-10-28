Фанаты восхищаются Винисиусом. Три сезона не забивал больше трех голов, и вот что говорил о «Золотом мяче»

После перехода в «Реал» Винисиус испытывал серьезные проблемы с реализацией моментов: три первых сезона он не мог забить больше трех мячей в Ла Лиге. Бразилец часто становился объектом насмешек со стороны соперников и даже своих болельщиков.

У него было всего 9 голов в 38 матчах, но осталась вера в себя.

В интервью Cadena SER 19-летний бразилец смело заявил, что выиграет «Золотой мяч» к 25 годам:

«Я работаю ради этого. Я не знаю, когда это случится. Хотел бы, чтобы это произошло в 25 лет, на пике моей зрелости. В столь юном возрасте я уже играю с лучшими. К 25-26 годам я буду делать все очень хорошо, играть здесь с лучшими игроками, которые всегда помогают мне на поле. Я верю, что смогу выиграть «Золотой мяч».

Спустя пять лет Винисиус – ключевой игрок атаки «Реала», двукратный победитель Лиги чемпионов и фаворит на «ЗМ»-2024. У инсайдеров тотальная уверенность, что награду заберет именно он.

А вот реакция фанатов на это интервью спустя годы:

💭 «Ему нет и 25, а он уже скоро выиграет».

💭 «Он сделал то, что сказал».

💭 «Он продолжал работать и вот-вот победит».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 28 октября в 22:00 по Москве.