«Прикосновение Месси должно быть изучено». Семь игроков нынешней «Барсы» фоткались с Лео – сработала аура?
«Барселона» успешно меняется в последние годы. Воспитанники становятся основой команды – их все больше. В соцсетях набирает популярность видео, где Лео Месси фотографируется с семью игроками нынешней «Барсы», когда те еще были детьми.
Среди них Ламин Ямаль, Гави, Дани Ольмо, Марк Касадо, Фермин Лопес, Алекс Бальде и Ансу Фати.
Фанаты удивлены и утверждают, что «прикосновение Месси должно быть серьезно изучено». Хотя очевидно, просто сфотографироваться с Лео недостаточно для успеха. Этим ребятам пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться там, где они сейчас.
Вся Ла-Масия на протяжении всего нахождение наблюдает за основой и наблюдали за Месси как за вершиной и конечно же все фоткались с ним между делом.
Команды хувениля и Б часто пересекаются с ними, есть куча детских фоток и каждого выпускника с игроками основы)