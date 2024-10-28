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«Прикосновение Месси должно быть изучено». Семь игроков нынешней «Барсы» фоткались с Лео – сработала аура?

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«Барселона» успешно меняется в последние годы. Воспитанники становятся основой команды – их все больше. В соцсетях набирает популярность видео, где Лео Месси фотографируется с семью игроками нынешней «Барсы», когда те еще были детьми.

Среди них Ламин Ямаль, Гави, Дани Ольмо, Марк Касадо, Фермин Лопес, Алекс Бальде и Ансу Фати.

Фанаты удивлены и утверждают, что «прикосновение Месси должно быть серьезно изучено». Хотя очевидно, просто сфотографироваться с Лео недостаточно для успеха. Этим ребятам пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться там, где они сейчас.

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logoБарселона
logoЛа Лига
logoАнсу Фати
logoФермин Лопес
logoЛионель Месси
logoДани Ольмо
logoМарк Касадо
logoЛамин Ямаль
logoАлекс Бальде