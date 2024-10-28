Силы «Арсенала» и «Ливерпуля» оказались равны: смотрим, кто попал в символический состав по итогам прошедшего матча🤝

Вчера «Ливерпуль» отправился в гости к «Арсеналу» в рамках девятого тура Премьер-лиги и упустил первое место в чемпионате, сыграв с лондонцами вничью (2:2).

Счет в матче открыл Букайо Сака уже на 9-й минуте, на 18-й ему ответил Вирджил ван Дейк. В концовке первого тайма Мерино снова вывел хозяев поля вперед, но Салах взял дело в свои руки и сравнял счет на 81-й минуте.

В итоге результативная ничья, которая никак не могла устроить команду Арне Слота. Теперь «Ливерпуль» (22) на одно очко уступает «Манчестер Сити» (23) – подопечные Гвардиолы выиграли свой матч с «Саутгемптоном» с минимальным счетом. Команда Микеля Артеты расположилась на третьей строчке, набрав 18 очков.

Футбольный портал Score 90 составил символическую сборную игроков обеих команд после результативного матча: