«Интер» и «Юве» порадовали результативным матчем: смотрим символический состав из игроков обеих команд⚽🎉

Вчера в Италии состоялся главный матч чемпионата – «Интер» принимал «Ювентус» на своем поле. Громкая вывеска не разочаровала болельщиков! Игра получилась крайне результативной и равной. Обе команды забили по четыре мяча.

На 15-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Юве» - удар реализовал Зелиньски, на 20-й минуте Влахович сравнял счет, а на 26-й Веа вывел гостей вперед. Однако на 35-й и 37-й Мхитарян и Зелиньски (снова с пенальти) остудили пыл соперников. Во втором тайме казалось, что Думфрис на 53-й минуте поставил победную для «Интера» точку, но «Ювентус» смог ответить дублем Йылдыза на 71-й и 82-й минутах.

После девяти туров «Интер» и «Юве» идут ноздря в ноздрю: у миланского клуба 18 очков, у туринского – 17. Они оба отстают от лидера Серии А «Наполи», набравшего 22 очка.

Специализированный портал Score 90 по достоинству оценил старания итальянских грандов, составив символическую сборную из игроков обеих команд.

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