В Англии определили самый вонючий стадион АПЛ. Этой арене срочно нужен ремонт

Компания OddsMonkey провела странное исследование о 20 стадионах английской премьер-лиги — проанализировали отзывы о неприятных запахах от болельщиков на известном туристическом портале TripAdvisor.

Легендарный «Олд-Траффорд», на котором играет «Манчестер Юнайтед» возглавил антирейтинг, собрав наибольшее количество жалоб на неприятные запахи.

Один из пользователей TripAdvisor отметил: «Во время экскурсии на стадионе стоит сильный запах чеснока — его кладут на газон, чтобы он оставался свежим. Но это не худшее, чем огорчает арена»

Кстати, да, работники «Олд Траффорд» действительно посыпают газон чесноком для отпугивания вредителей, так что ничего удивительного, что посетители чувствуют неприятный запах.

Другие описали стадион как «грязное место, наполненное неприятным запахом». Один из них добавил: «Невыносимый запах канализации (представьте себе сточную канаву)».

Но запахи — не единственная проблема, которая преследует стадион, который когда-то принимал финал Лиги чемпионов и был едва ли не основным для сборной Англии, когда строился новый «Уэмбли».

В прошлом сезоне мы увидели, что арена не справляются с ливнями. Крыша протекает.

«Олд Траффорд» построили в далеком 1910 году. Несколько раз там делали реконструкцию, последняя - в 2006-м. Новое руководство клуба планировало сделать еще одни ремонтные работы, но все же склоняется к строительству новой арена на 100 тысяч зрителей.