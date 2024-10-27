Самое быстрое удаление в бразильском футболе - на третьей секунде! Как???

Невероятный случай произошел в бразильском чемпионате. В рамках 31-го тура Серии А сошлись «Атлетику Паранаэнсе» и «Крузейро».

Уже на 3-й секунде встречи нападающий «Крузейра» Рафаэл Сильва получил красную карточку!

Как ему это удалось? Рафаэл с рвением бросился в прессинг, столкнувшись с одним из футболистов «Атлетика», а затем заехав в лицо локтем другому.

Игра продолжилась, несмотря на наличие двух лежачих игроков. Однако после подсказок ассистентов, главный арбитр показал прямую красную карточку Сильви. «Крузейро» проиграл 0:3.

32-летний нападающий «Крузейро» за свою карьеру не особо отличался хорошими манерами: у него 53 желтых карточки и 8 красных.

Эта красная, конечно, обновила ряд рекордов, а именно: нападающий получил самое быстрое удаление в истории бразильского футбола и поднялся на третье место в рейтинге самых быстрых в мире.

Первое место занимает Кит Гиллеспи, который во время своих выступлений за «Шеффилд Юнайтед» в 2007 году умудрился получить красную карточку, проведя на поле 0 секунд официального времени. Его удалили с поля перед тем, как он вышел на замену. Не успел выйти, а уже пнул кого-то из соперников.