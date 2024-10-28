Герои 9-го тура АПЛ: Ван Дейк без переплаты, форвард в топ-форме, разрывной Мбемо

Это самые эффективные игроки 9-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Бриан Мбемо, полузащитник, «Брентфорд» (36,60%) – 13 очков

Камерунец сделал дубль «Ипсвичу», второй гол забил в самой концовке – победный. У Мбемо уже восемь голов в девяти турах. Бриан стал первым игроком «Брентфорда» с 50 результативными действиями в АПЛ (29 голов и 21 ассист). Один из мастхэвов в сезоне.

Крис Вуд, нападающий, «Ноттингем Форест» (5,56%) – 10 очков

Вуд в отличной форме, забивает три тура подряд – у него уже семь голов в сезоне. Дальше у «Фореста» два домашних матча против «Вест Хэма» и «Ньюкасла», а Крис вполне может продлить свою голевую серию.

Джордж Херст, нападающий, «Ипсвич» (0,08%) – 9 очков

Англичанин первый раз вышел в старте начал матч – и сразу два результативных действия. Один удар = один гол. Но не стоит всерьез его рассматривать из-за конкуренции с Лиэмом Делапом, календарь после «Лестера» тяжелый: «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Вирджил ван Дейк, защитник, «Ливерпуль» (26,14%) – 7 очков

Забил после подачи с углового в ворота «Арсенала». «Ливерпуль» лучший в лиге по допущенным моментам у своих ворот (xGC – 7,19) и пропустили меньше всех (пять). Дальше два домашних матча против «Брайтона» и «Астон Виллы», соперники серьезные, но на «Энфилде» команда может сыграть на ноль с кем угодно. Если не хотите переплачивать за Трента Александер-Арнолда, смело покупайте Вирджила.

Марк Гехи, защитник, «Кристал Пэлас» (4,40%) – 6 очков

У «Кристал Пэлас» лишь второй сухой матч в сезоне, неожиданно против весьма атакующего «Тоттенхэма». Команда Оливера Гласнера далека от прошлогодней формы, даже после победы скорее не стоит их сейчас рассматривать. Да и календарь непростой: «Вулверхэмптон», «Фулхэм», «Астон Вилла».

Дедлайн 10-го тура – в 13:30 мск в субботу, 2 ноября . Начнется игрой «Ньюкасл» – «Арсенал».