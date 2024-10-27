Гави вышел на пару минут в Эль-Классико, но успел запомниться: устроил перепалку с Винисиусом и показал ему четыре пальца (4:0)
Гави вышел на поле только на последние три минуты «Эль Класико», но этого времени ему хватило, чтобы получить желтую и поругаться с Винисиусом, который не прекращал жаловаться судье во время игры.
Когда Вини в одном из эпизодов жаловался арбитру, Гави показал бразильцу четыре пальцы - столько «Барса» забила «Реалу».
Перед этим Гави вступил в жесткий отбор против бразильца, после чего произошла словесная перепалка.