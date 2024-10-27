«Вы всегда такие! Вы всегда так делаете!» Винисиус сорвался на судью в матче с «Барсой» – вот что говорил

Вингер «Реала» Винисиус вышел на тот уровень, когда каждый его поступок обсуждается. Через пару дней он, скорее всего, поднимет «Золотой мяч», но в прошедшем класико показал не самое спортивное поведение.

При счете 0-2 Винисиус зацепил шипами правую ногу Педри, за что получил желтую карточку. Бразилец пожаловался на судью, заявив: «Каждую игру вы показываете мне желтую. Вы всегда такие! Вы всегда так делаете!»

Благодаря победе «Барселона» сохранила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков и на шесть оторвавшись от идущего вторым «Реала».