6000 фанатов «Барсы» подписали петицию, чтобы этого игрока не выпускали против «Реала» – а он стал одним из героев

В этом сезоне запасной вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья оказался под пристальным вниманием фанатов после травмы Марка-Андре тер Стегена. В него не очень верили: шесть тысяч болельщиков подписали петицию, чтобы испанца не ставили на матчи с «Баварией» и «Реалом».

Но Пенья показал себя с лучшей стороны: всего один пропущенный от мюнхенцев и сухарь против «Мадрида». Кульминацией его выступления стало выдающееся спасение в первом тайме. Этот сейв удивил примерно всех – даже Матса Хуммельс написал в соцсетях: «Один из лучших сейвов, которые я когда-либо видел».