Зидан назвал клуб, за который хотел сыграть: француз жалеет, что не вышло

Зинедин Зидана запомнился фанам за свои выступления в «Ювентусе» и мадридском «Реале».

В одном из интервью Зинедин рассказывал, что не все его мечты на футбольном поле осуществились. Зидан хотел поиграть за клуб из города, в котором родился – «Марсель».

«Я никогда не играл здесь, это было желание, которое так и не осуществилось, – сказал Зидан. Быть здесь, увидеть инфраструктуру... Это похоже на большой клуб».

Зидан не попал в клуб из родного города, пройдя академию «Канна», прежде чем присоединиться к «Бордо», где он был в течение четырех лет перед тем, как перейти в «Ювентус».