📹«Брайтон» вышел 4-в-1 на ворота «Вулверхэмптона» и... пропустил. Как!? 🤯

Футболисты «Брайтона» явно захотят забыть последние минуты матча против аутсайдера АПЛ «Вулверхэмптона» как страшный сон.

На табло было 90+2 и 2:1 в пользу хозяев, когда они пошли в атаку 4-в-1. Причем единичкой был не защитник «волков», а центральный полузащитник Томми Дойл.

Матс Виффер из «Брайтона» отдал ужасную передачу, обрезал всю четверку. Дойл же среагировал топово: вырезал на правый фланг Матеусу Кунье, который пробежал до чужих ворот, вошел в штрафную и при помощи рикошета вогнал мяч под перекладину.

«Брайтон» идет на пятом месте в таблице, но пропускает слишком много − уже 12 мячей после 9 туров. Для «Вулверхэмптона» ничья с «чайками» принесла всего второе очко в сезоне.