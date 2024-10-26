У «Тоттенхэма» новый тренер? Игрок «шпор» попытался за спиной у Постекоглу управлять командой и почти спалился

На камеру телефона болельщика попал забавный момент из матча Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» (1:0).

«Шпоры» провели непростой матч и единственный мяч с пенальти забил Ришарлисон. В какой-то момент главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу подошел близко к бровке, чтобы жестом дать указания своим игрокам. Но не он один.

За его спиной встал основной вратарь Гульельмо Викарио, пропускавший игру из-за небольшой ротации. Он присоединился к тренеру, активно что-то крича футболистам на поле. Когда Постекоглу обернулся, итальянец сделал вид, что просто чешет голову.

Вот как отреагировали на этот эпизод болельщики:

💭«Фейковое почесывание головы было просто великолепно!»

💭«По сути это футбольный эквивалент быстрого закрытия вкладки YouTube на рабочем компьютере и возврата по Alt+Tab к той же таблице Excel, к которой вы не прикасались всю неделю, когда в комнату вошёл ваш босс».

💭«Эндж : «Что ты делаешь?»

Викарио : «Кто, я? Ничего, просто слоняюсь без дела».

💭«Старается быть надоедливым, чтобы убедиться, что его больше никогда не посадят на скамейку запасных».

💭«Я стою в баре и сигнализирую, что хочу еще пива, и тут оборачивается моя жена».