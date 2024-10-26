Агуэро попросили выбрать лучшего между Ямалем и Винисиусом - выбор Серхио многих удивит

Все более популярным становится вопрос о выборе между Ламинем Ямалем и Винисиусом Жуниором.

Журналисты Mundo Deportivo попросили Серхио Агуэро выбрать лучшего.

«Лично для меня – это Ламин Ямаль. Он делает такие вещи на поле, как будто ему 26 или 28 лет. Настолько он уже зрелый футболист. У него другое видение игры, чем у парня 17, 18 или 20 лет», – рассказал 36-летний экс-форвард «Барсы».

«Мы должны следить, как Ламин будет работать над собой в течение многих лет. Это все зависит от головы игрока, но у него невероятный талант», - говорит Агуэро.

«Когда я был ребенком, то у меня был талант, хотя этого недостаточно, потому что нужен упорный труд, чтобы его реализовать в полной мере. Но есть все же естественные вещи – это чтение игры, это уже есть у Ямаля. Так что если говорить о таланте, то я выберу Ламина, а не Винисиуса», - поделился своими мыслями Серхио.

Также один из лучших форвардов «Ман Сити» за всю историю описал работу Ханси Флика: «Он достаточно жесткий. Он очень требователен и способен вытащить из футболистов все лучшее, что у них есть и, немного отшлифовав, превратить этих игроков в настоящие бриллианты».