Барбер из Неаполя надевал на клиентов накидку с логотипом «Ювентуса» - их реакция бесценна
Противостояние между «Наполи» и «Ювентусом» - одно из самых ожесточенных среди фанатов в Италии.
Общеизвестно насколько страстно умеют болеть в Неаполе и что любимая команда города является неотъемлемой частью жизни почти каждого жителя.
Почти для любого неаполитанца будет оскорбительным хотя бы намек на связь с «Ювентусом».
Недавно барбер Луиджи Марчиано выложил ролик на котором разыгрывал клиентов в Неаполе, набрасывая на них накидку с изображением футболки туринского клуба.
Реакция клиентов очевидна.