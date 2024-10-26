Барбер из Неаполя надевал на клиентов накидку с логотипом «Ювентуса» - их реакция бесценна

Противостояние между «Наполи» и «Ювентусом» - одно из самых ожесточенных среди фанатов в Италии.

Общеизвестно насколько страстно умеют болеть в Неаполе и что любимая команда города является неотъемлемой частью жизни почти каждого жителя.

Почти для любого неаполитанца будет оскорбительным хотя бы намек на связь с «Ювентусом».

Недавно барбер Луиджи Марчиано выложил ролик на котором разыгрывал клиентов в Неаполе, набрасывая на них накидку с изображением футболки туринского клуба.

Реакция клиентов очевидна.