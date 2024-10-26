«Я верю в колдовство, но я защищена Богом»: Джорджина нашла у себя дома вещь, напоминающую ей о дьяволе

Во время последнего эпизода собственного реалити-шоу Джорджина Родригес поделилась подробностями их совместной жизни с Криштиану Роналду.

Родригес рассказала, что увидела на одной из стен своей гостиной в доме в Саудовской Аравии каменное образование, по ее мнению, напоминающее лицо злого духа.

Об этом она сказала на своем шоу: «Я поняла это недавно, однажды я ела наедине и вдруг посмотрев вверх, увидела лицо, глаза, плечи, рога». Хотя она признает, что это может быть просто оптическая иллюзия, Джорджина сказала, что чувствует беспокойство из-за этого.

«Это как сатана, рога и все такое», — говорила модель.

Несмотря на свой страх, Джорджина утверждает, что она религиозный человек и верит в божественную защиту. «Я верю в колдовство, но я защищена Богом. Я ощущаю его защиту. Я молюсь ему, чтобы он мог покрыть меня своей божественной мантией и продолжать защищать».

Пользователи в соцсетях сразу же начали обсуждать эту тему. Большинство считает, что Родригес сказала это только для того, чтобы увеличить рейтинги собственного реалити-шоу.