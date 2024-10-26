Спортивный врач раскрыл секрет молодости Модрича. Метаболический возраст хавбека намного ниже реального

Неделю назад в игре против «Сельты» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Мадрида», вышедшем в официальном матче − 39 лет и 47 дней. В его годы Роналду проводил второй сезон в Саудовской Аравии, Рауль и Касильяс закончили карьеру, а Гути не играл три сезона.

В чем секрет второй молодости Модрича? Об этом в интервью Relevo рассказал личный тренер по физподготовке Луки Влатко Вучетич. Они знакомы с 2010 года, а работают вместе с 2012-го.

«Он спросил меня, могу ли я ему помочь. Тогда мы поставили три цели: сохранить его состояние, предотвратить физические сбои и продлить карьеры. Он хотел играть до 36 лет. Я дал ему программу, и он занимается по ней почти каждый день, то есть, более 350 раз в год. Иногда дома, иногда на базе. Он повторяет все за 45 минут до тренировки».

Что входит в эту ежедневную работу? Упражнения с эластичными лентами, занятия для мышц рук и плечевого пояса, много тренировок на вращение и специальный комплект для мышц нижних конечностей.

Почему это важно? «Особенно после 30 лет вы очень быстро теряете мышечную массу. Чтобы стать таким же, каким был год назад, приходится работать еще больше. С этим нелегко смириться, и вам нужна самоотдача. Честно говоря, я считаю, что профилактика и ежедневная работа с длинными эластичными лентами − это самое главное. Эти ленты (они создают силу, с которой мышцам приходится работать, и способствуют прогрессивному сопротивлению) − специализация компании Vučetic».

Все это не работало бы, если бы сам Лука Модрич не проявлял желание заниматься и давать себе определенную физическую нагрузку. По словам Вучетича, хорват практически не отдыхает, делает все, потому что верит в полезность. Он вбил в голову, что если ему что-то не нравится, но оно помогает быть лучшей версией себя, то стоит отложить негатив в сторону.

Влатко утверждает, что паспортный возраст Модрича − всего лишь цифра. Метаболический возраст хорвата, а именно показатель, измеряющий его физическое и биологическое состояние, гораздо ниже: «Все эти сезоны он занимался профилактикой. и поэтому его метаболический возраст ниже хронологического. Мой хронологический возраст − 50 лет, а метаболический − 35. Его хронологический возраст − 39 лет, а метаболический − меньше 30».

Лука следит буквально за всем − качеством сна, питанием, тренировочными нагрузками, но ему также повезло с генетикой: «Его когнитивные способности и двигательный интеллект − быстрое принятие решений на поле, скорость мышления, умение видеть и продумывать на несколько ходов вперед, как в шахматах, распознавать движения других игроков... Лука -− один из лучших в мире, если не лучший». Его умственные способности позволяют ему не так сильно изматывать себя физически и вносить большой вклад в игру, не преодолевая больших расстояний.

Влатко Вучетич отказался назвать главный секрет успеха Луки Модрича, но объяснил, что хорват полагается на несколько измеримых параметров успеха: «Увлечения, гигиена, гидратация, семья, психология, двигательные навыки». Кроме это важные физиологические параметры − размеры скелета, мышечная масса, подкожная жировая ткань и пропорции всех этих компонентов.