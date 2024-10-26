Помните Робиньо? Он нашел новое занятие в тюрьме, где сидит за изнасилование

Робиньо, которого вы должны помнить по игре за «Реал», «Сити», «Милан» и другие команды, уже полгода отбывает срок в тюрьме по делу изнасилования албанки в компании пятерых друзей в Милане.

Робиньо отбывает срок в одной из самых опасных тюрем в мире: Тремембе. Там есть камеры с шестью цементными кроватями на шестьдесят человек. Даже если все лягут на пол, то не поместятся.

Условия пребывания бразильца в месте заключения, мягко говоря, не самые приятные:

Тем не менее, есть и позитив. Бразилец записался на 600-часовой базовый курс по электрике в Бразильском институте.

Бразилец научится ремонтировать телевизоры, радиоприемники и другую технику. После курсов все арестованные вернутся в тюрьму.