😤 Трент сказал, что его цель - «Золотой мяч». Фанаты разделились на два лагеря: один предлагает ему бросить пить 🤣, а второй зовет в «Реал»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд назвал своей главной карьерной целью «Золотой мяч».

«Моя главная цель? Я бы сказал, что это «Золотой мяч». Потому что я верю, что смогу. Я хочу стать первым защитником, который когда-либо это сделает», - заявил англичанин.

Опустим момент, что награду уже выигрывали Франц Беккенбауэр и Фабио Каннаваро. Возможно, Трент имел ввиду позицию крайнего защитника. И давайте лучше почитаем мнение любителей футбола.

💭 «Видимо, в Англии слишком дешевый алкоголь».

💭 «Если когда-либо и был самый универсальный защитник, то это он!!»

💭 «Тогда переходи в «Реал».

💭 «Даже Дани Алвес не выиграл. Ты можешь мечтать, братан, но это не выглядит серьезно, потому что Педри и Ямаль займут этот приз на долгое время».

💭 «Спрячьте от него наркотики».

💭 «Волшебные грибы».

💭 «Кто ему скажет?»

💭 «Приезжай в «Реал Мадрид», мы дадим тебе пиар, который все изменит. Я обещаю, что ты выиграешь приз».