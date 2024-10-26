💥 Нетерпеливый Невилл уже дал совет Тухелю. Гари хочет видеть в сборной 28-летнего хавбека аутсайдера АПЛ 🤨

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл уже раздает первые советы новому наставнику сборной Англии Томасу Тухелю.

Речь пойдет о кадровом вопросе. А именно - о хавбеке «Лестера» Харри Уинксе.

«Он показал абсолютно выдающийся футбол. Особенно в первой половине игры с «Ноттингемом» («Лестер» проиграл 1:3). Ему нужно немного стать лучше в плане передач, и тогда он станет игроком мирового класса.

Я смотрю на него и думаю, что сборной Англии не хватает такого игрока, который мог бы заставить всех играть. И он очень хорош в этом. На самом деле, он, может быть, лучше подходит для международного футбола, чем для клубного», - считает Невилл.

Уинкс - 28-летний полузащитник «Лестера». В текущем сезоне он отметился двумя голевыми передачами. Харри присоединился к «лисам» в июле 2023-го, перейдя из «Тоттенхэма» за €11,6 млн.

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