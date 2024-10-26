Сборные лучших игроков этого сезона. По голам, ассистам и суммарным показателям

Прошло два месяца сезона-2024/25. Команды находят лучшую форму, зажигаются новые звезды. Посмотрим, кто выделяется по личной статистике (учитываются все турниры).

Это сборная лучших игроков по забитым мячам. Роберт Левандовски уже настрелял 15 – идет в темпе на 60 голов за сезон. Коул Палмер забил шесть, четыре гола были в одном тайме! Да-да, покер. Среди защитников лучший – Джон Стоунз, уже три гола.

Больше всего ассистов у бразильских вингеров из «Барсы» и «Реала». Винисиус поддерживает уровень фаворита на «Золотой мяч», а Рафинья внезапно вышел на пик формы. Отметим и Оскара Мингесу – за четыре прошлых сезона отдал пять ассистов, а в этом за 10 туров уже сделал столько же.

А это – сборная лучших по гола и ассистам суммарно. Ворвались двое игроков «Баварии»: 31-летний Харри Кейн и 18-летний Пауль Ваннер.