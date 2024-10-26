Шченсны назвал лучших завершителей, против которых играл. Не показывайте это Левандовскому

В недавнем интервью ESPN Войчеха Шченсны попросили назвать трех лучших завершителей, с которыми он сталкивался за карьеру.

Поляк быстро назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а затем удивил многих, не включив в список своего партнера по «Барселоне» Роберта Левандовски.

Вместо него он выбрал Франческо Тотти:

«Как бы Роберт ни был рассержен таким ответом, я никогда не играл против него – только на тренировках. Но Тотти – это нечто иное, когда речь идет о завершении и точности».