🤔 Свергнет ли Ямаль Винисиуса и Мбаппе с вершины футбола? Ответ Роберто Карлоса

Похоже, что Ламин Ямаль уже в 17 лет стал полноценной звездой мирового футбола. Окончательно и бесповоротно.

Разговоры о его соперничестве с лучшими футболистами мира дошли даже до Роберто Карлоса.

«Подвинет ли Ямаль Винисиуса и Мбаппе с вершины мирового футбола? Ясно понимаю, что не в этом году. Но это игрок, который сильно развивается. Я рад, что молодые парни показывают такое качество. Но всему свое время», - заявил Карлос.

Если это случится, то когда?