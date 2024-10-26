Класико уже сегодня. Фигу, поигравший за «Реал» и «Барсу», дал прогноз на матч

Класико уже сегодня: «Барселона» едет в гости к мадридскому «Реалу». Луиш Фигу поиграл за оба клуба – его мнение о предстоящем дерби всегда интересно.

«Класико всегда непредсказуемо... но «Мадриду» нужно отдать предпочтение, потому что они играют дома, и им нужно побеждать, чтобы быть на вершине», - сказал Фигу в эфире испанского радио.

Португалец, который в 2000 году скандально перешел из «Барселоны» в «Реал», высоко оценил сочетание молодости и опыта «Барселоны», но подчеркнул важность домашнего поля:

«В «Барселоне» есть опыт и молодость, качество и талант... Но связь «Реала» с болельщиками придает им дополнительную жизнь, энергию и интенсивность».