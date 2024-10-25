Хасселбайнк назвал главную слабость Палмера. Правда, это вряд ли сильно мешает ему

Экс-форвард «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк, который с прошлого сезона работает в сборной Англии на позиции тренера по технике, раскрыл тайну хавбека «синих» Коула Палмера.

Нидерландец назвал англичанина «уличным футболистом», но заявил, что ему еще нужно поработать над одной областью своей игры.

«Коул Палмер – один из лучших игроков в мире, когда он в своей зоне. Все, что он пытается сделать, работает», – сказал Хассельбайнк в интервью BoyleSports.

«Он играет на собственных ощущениях, и это работает. Он исключительный игрок. Он исключительный талант. Ему не нужно много опеки, он просто хочет играть в футбол. Коул напоминает мне уличных футболистов тех времен. Я боялся, что они их больше не будет в футболе, но он вернул это».

«Единственная слабость, о которой можно сказать, что он не особо хорошо играет головой, но он может пасовать, забивать, ассистировать и выполнять штрафные удары. Как я уже говорил, он исключительный».

В этом сезоне АПЛ Коул Палмер в 8 матчах забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Клуб не заявил его в Лигу конференций.