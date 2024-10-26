🤦‍♂️ Тебас раскритиковал ролик Real Madrid TV об арбитре класико, отметив, что он не отражает ценности мадридского «Реала». Что он вообще несет? 😡

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о последнем видео Real Madrid TV, в котором показан рассказ судьи Санчеса Мартинеса (назначен на класико) о том, как Негрейра сообщил ему о повышении.

«Клубное ТВ «Реала» критиковало судью класико? Я не смотрел это видео, но если оно похоже на их предыдущие, то это нечестная игра. Она не отражает ценности мадридского «Реала», – заявил глава Ла Лиги.

Соцсети не оценили позицию Тебаса.

💭 «Если президент Ла Лиги открыто признает, что это несправедливо, то что мешает ему что-то с этим сделать?»

💭 «Президент Ла Лиги или представитель «Реала»?

💭 «Редкая правда от Тебаса».

💭 «Коррупционный клуб».

💭 «Это точно он сказал?»

💭 «Комментарии Тебаса подчеркивают опасения по поводу честной игры и футбола. Он четко дает понять, что такая критика может подорвать ценности игры».

💭 «Тебас ошибается. То, что именно делает Real Madrid TV, представляет и олицетворяет «Реал Мадрид» как клуб. Настоящая мафия».

💭 «Какой прок от его трепа, если они уже оказали давление на судью?»

💭 «Не представляет ценности мадридского «Реала»?»