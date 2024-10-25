Возвращение АПЛ? Английские клубы в еврокубках этого сезона добились уникальной статистики

В трех главных еврокубках - Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций - позади три тура. Благодаря успешной игре в этих турнирах в прошлом году АПЛ смогла выставить в них сразу семь клубов:

Лига чемпионов : «Астон Вилла» («Янг Бойз» - 3:0, «Бавария» - 1:0, «Болонья» - 2:0), «Ливерпуль» («Милан» - 3:1, «Болонья» - 2:0, «Лейпциг» - 1:0), «Манчестер Сити» («Интер» - 0:0, «Слован» - 4:0, «Спарта» - 5:0), «Арсенал» («Аталанта» - 0:0, «ПСЖ» - 2:0, «Шахтер» - 1:0).

Лига Европы : «Манчестер Юнайтед» («Твенте» - 1:1, «Порту» - 3:3, «Фенербахче» - 1:1), «Тоттенхэм» («Карабах» - 3:0, «Ференцварош» - 2:1, «АЗ» - 1:0).

Лига конференций : «Челси» («Гент» - 4:2, «Панатинаикос» - 4:1).

И по состоянию на сегодня, все семь команд ни разу не проиграли, одержав 15 побед и 5 раз сыграв вничью.

Перед третьим туром Opta Analyst публиковала битву за бонусное место в Лиге чемпионов, которое получают две лучшие лиги Европы. Если на этот сезон такой привилегией пользуются Серия А и Бундеслига, то шансы на следующий год для АПЛ пока описываются как близкие к стопроцентным - 91,1% попасть в топ-2.