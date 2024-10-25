Агбонлахор заговорил о лучшем тренере в истории «МЮ», помимо Фергюсона. Сложно поверить, но он прав... 🤯
Легенда «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поднял тему лучшего тренера в истории «Манчестер Юнайтед.
Разумеется, после Алекса Фергюсона.
«Моуриньо? Да я бы так и сказал. У него был не лучший состав и не самые серьезные достижения, но теперь мы видим, во что клуб превратил Эрик тен Хаг. £600 млн, друг. Понимаете, что я имею ввиду?
Представьте, чего бы добился Жозе с таким составом. Он даже тогда выиграл два трофея и стал вторым в АПЛ. Но я не хочу переписывать эту историю. Хорошие времена всегда заканчиваются», - считает Габриэль.
А вот, что об этом думают фанаты «МЮ».
💭 «Оле».
💭 «Согласен».
💭 «Жозе - лучший».
💭 «Моуриньо».
💭 «Моуриньо выжал максимум из клуба».
💭 «Я согласен, он особенный».
А что думаете вы?
Мэтт Басби !!