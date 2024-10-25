Салах ввел в «Ливерпуле» новое правило. Футболисты иногда нарушают его, но оно сплачивает их

Приход Арне Слота в «Ливерпуль» оценивали довольно скептично и была боязнь того, что клубные результаты упадут. Однако этого не случилось и сейчас «красные» лидируют в АПЛ и набрали максимальное количество очков в Лиге чемпионов.

После столь впечатляющего старта сезона настроение у команды, несомненно, будет приподнятым, и хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс рассказал о жизни в клубном тренировочном центре.

23-летний футболист, который в этом сезоне один из самых ярких игроков «мерсисайдцев», рассказал о кофейном клубе на клубной базе и о том, что сделал Мохамед Салах для того, чтобы все больше общались друг с другом.

«Это новое место, где все просто отдыхают. Теперь мы стали похожи на маленькую группу. Вы всегда увидите там либо меня, либо Дома [Собослаи], Костаса [Цимикаса] и Мо − это наша небольшая четверка».

«У нас теперь есть одна маленькая особенность: нам запрещено разговаривать по телефону, когда мы пьем кофе. Это правило ввел Мо».

«Если мы там внутри и я разговариваю по телефону, Мо скажет Дому: «Ты не мог бы написать ему сообщение и сказать, что мы здесь и хотим с ним поговорить». Другими словами, оторвись от своего телефона! Почему ты все время разговариваешь по телефону?»

Джонс описывает жест Салаха как что-то не особо крупное, но таким образом египтянин демонстрирует команде свои лидерские качества.