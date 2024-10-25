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Кто больше всего страдает, а кто получает голевой выгоды от введения VAR в АПЛ? В топе − команда из подвала таблицы

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Британский Sky Sports проанализировал данные VAR-эксперта ESPN Дэйла Джонсона, и нарисовал инфографику по клубам АПЛ, которые больше остальных пострадали или получили выгоды от введения видеоповторов.

В диаграмме сконцентрировались не на моментах, которые могут показаться спорными, а только на отменных голах. Оказалось, что за пять лет у «Вулверхэмптона» VAR отменили целых тринадцать мячей, что на семь больше, чем у ближайших преследователей − «Лидса» и «Норвича».

В топе тех, кто наоборот в плюсе по мячам, то есть после видеопросмотра гол не отменили, а засчитали − «Фулхэм» (11) и «Брентфорд» (10).

Все топовые английские команды − «Челси» (-2), «Тоттенхэм» (-1), «Арсенал» (0), «Ливерпуль» (0), «Манчестер Юнайтед» (1) и «Манчестер Сити» (3) − оказались ближе к середине таблицы.

Как правильно заметили в комментариях, графика носит довольно опасный характер для трактовки, ведь у каждого отмененного или засчитанного гола важен контекст. Вполне вероятно, что форварды «Вулверхэмптона» чаще остальных действуют на грани офсайда и попадают в положение вне игры. Очевидно, что в таком случае VAR отменяет такие мячи.

Самый главный вывод, который ни в коем случае нельзя делать − о потенциальной предвзятости VAR и ошибочности его решений. Можно сказать, что столько раз судьи могли засчитать гол, которого не было (или наоборот).

Клубы
logoФулхэм
logoЛидс
logoВулверхэмптон
logoБрентфорд
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoТоттенхэм
logoАрсенал
видеоповторы