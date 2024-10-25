Кто больше всего страдает, а кто получает голевой выгоды от введения VAR в АПЛ? В топе − команда из подвала таблицы

Британский Sky Sports проанализировал данные VAR-эксперта ESPN Дэйла Джонсона, и нарисовал инфографику по клубам АПЛ, которые больше остальных пострадали или получили выгоды от введения видеоповторов.

В диаграмме сконцентрировались не на моментах, которые могут показаться спорными, а только на отменных голах. Оказалось, что за пять лет у «Вулверхэмптона» VAR отменили целых тринадцать мячей, что на семь больше, чем у ближайших преследователей − «Лидса» и «Норвича».

В топе тех, кто наоборот в плюсе по мячам, то есть после видеопросмотра гол не отменили, а засчитали − «Фулхэм» (11) и «Брентфорд» (10).

Все топовые английские команды − «Челси» (-2), «Тоттенхэм» (-1), «Арсенал» (0), «Ливерпуль» (0), «Манчестер Юнайтед» (1) и «Манчестер Сити» (3) − оказались ближе к середине таблицы.

Как правильно заметили в комментариях, графика носит довольно опасный характер для трактовки, ведь у каждого отмененного или засчитанного гола важен контекст. Вполне вероятно, что форварды «Вулверхэмптона» чаще остальных действуют на грани офсайда и попадают в положение вне игры. Очевидно, что в таком случае VAR отменяет такие мячи.

Самый главный вывод, который ни в коем случае нельзя делать − о потенциальной предвзятости VAR и ошибочности его решений. Можно сказать, что столько раз судьи могли засчитать гол, которого не было (или наоборот).