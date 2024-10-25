😱 Манчини - гений. Он будет получать всю зарплату по контракту еще три года после увольнения из сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини еще месяц назад официально был самым высокооплачиваемым тренером мира.

Итальянец имел оклад в сборной Саудовской Аравии размером в £21,5 млн. Теперь он уволен, но... по-прежнему остается самым высокооплачиваемым наставником!

В ближайшие три года Манчини получит £60 млн от сборной Саудовской Аравии.

59-летний специалист покинул сборную, проработав лишь 14 месяцев. Он заключил контракт в августе 2023-го, по которому должен был заработать £77 млн за следующие четыре года.

Однако после всего семи побед в 18 играх Манчини был уволен.

The Sun утверждает, что даже этот факт не помешает Роберто получить всю сумму по контракту.

Круто, правда? И ведь можно самому добиться увольнения, выпаливая такие интервью, как после матча с Бахрейном:

«Иногда я думаю, что игроки должны взять на себя ответственность.

В моей жизни, когда я был игроком, я брал на себя ответственность, потому что легко сказать, что это вина тренера. Это слишком просто.

Но часто это не так. Потому что, когда тренер учит команду быть лучше, после этого некоторые игроки должны показать на поле определенное качество. Если у них этого нет, то добиться успеха будет сложно».