«Реал Мадрид» готовится к Класико с помощью роботов🦾: эксклюзивные кадры с Вальдебебас

«Реал Мадрид» продолжает подтверждать свою ведущую позицию в клубном футболе.

«Сливочные» добавили роботов к тренировкам, чтобы игроки могли совершенствовать технику штрафных.

Прошли те времена, когда игроки на тренировках пытались перебросить мяч над неподвижными манекенами, новые роботы действительно умеют прыгать!

Кадры с базы Вальдебебас в Мадриде показывают, как игроки работают с роботизированной стеной перед воротами.

Механическая стенка для штрафных ударов позволяет тренерам регулировать определенную высоту каждого робота с помощью панели управления на планшете.

Это означает, что игроки могут тренироваться против защитников разного роста.