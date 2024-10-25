«Реал Мадрид» готовится к Класико с помощью роботов🦾: эксклюзивные кадры с Вальдебебас
«Реал Мадрид» продолжает подтверждать свою ведущую позицию в клубном футболе.
«Сливочные» добавили роботов к тренировкам, чтобы игроки могли совершенствовать технику штрафных.
Прошли те времена, когда игроки на тренировках пытались перебросить мяч над неподвижными манекенами, новые роботы действительно умеют прыгать!
Кадры с базы Вальдебебас в Мадриде показывают, как игроки работают с роботизированной стеной перед воротами.
Механическая стенка для штрафных ударов позволяет тренерам регулировать определенную высоту каждого робота с помощью панели управления на планшете.
Это означает, что игроки могут тренироваться против защитников разного роста.