Сборная лучших игроков в истории Лиги чемпионов. 46 кубков ЛЧ на всех!

Сыграть в Лиге чемпионов – мечта многих футболистов. Далеко не все добираются до таких высот, еще меньшему числу людей удается там зажечь – забить хотя бы один. Сегодня покажем игроков, которые зажигали в ЛЧ десятки раз, регулярно доказывая величие.

Перед вами сборная лучших игроков в истории Лиги чемпионов (по версии портала Score90).

А вот их число побед в турнире:

1. Икер Касильяс — 3 раза (2000, 2002, 2014)

2. Серхио Рамос — 4 раза (2014, 2016, 2017, 2018)

3. Паоло Мальдини — 5 раз (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

4. Марсело — 5 раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

5. Дани Карвахаль — 5 раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

6. Зинедин Зидан (как игрок) — 1 раз (2002); (как тренер) — 3 раза (2016, 2017, 2018)

7. Лука Модрич — 5 раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

8. Андрес Иньеста — 4 раза (2006, 2009, 2011, 2015)

9. Криштиану Роналду — 5 раз (2008 с «Манчестер Юнайтед», 2014, 2016, 2017, 2018 с «Реаломй»)

10. Карим Бензема — 5 раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

11. Лионель Месси — 4 раза (2006, 2009, 2011, 2015)