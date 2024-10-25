«Не буду встречаться с парнем, который не принимает душ. Я заплатила языком» – девушка Родриго, из-за которой развелся с матерью своих детей

Родриго – грязный футболист, так считает его давняя подруга Бруна Ротта.

Ротта приняла участие в бразильском тренде социальных сетей, суть которого – рассказать, «как судьба может играть с людьми». Бруна загрузила видео, ссылаясь на то, как однажды пошутила в сторис Инстаграм: «Я никогда не буду встречаться с парнем, который не принимает душ».

После этого она выложила фотографию Родриго, пошутив: «Я заплатила языком».

Бруна – бьюти-блогер, которая посещает матчи «Реала», чтобы поддержать Родриго. В феврале 2022 года у Родриго и бразильского косметолога Памеллы Кристины Коста родились сыновья-близнецы, но в сентябре 2023-го он разорвал отношения с матерью своих детей и начал новые с Бруной.