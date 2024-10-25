Тебас хотел наказать Роналду за празднование. Криштиану не раз показывал этот жест против «Барсы» – Винисиус повторит?

В 2015-м Ла Лига всерьез рассматривала возможность наказания экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду за празднование. Португалец в очередной раз исполнил жест «Успокойтесь» после ответного гола «Барселоне», который сравнял счет.

Президент лиги Хавьер Тебас объяснял:

«Мы должны внимательно относиться к провокационным жестам игрока, когда он забивает гол, или к любым другим провокациям или действиям, которые могут спровоцировать насилие среди зрителей. Это должно быть наказано, начиная от штрафа и заканчивая дисквалификацией. Мы рассмотрим это».

Впервые Роналду так отпраздновал еще в 2011-м – тоже после ответного гола «Барсе». Вот как это было.

На этой неделе вингер «Реала» Винисиус повторил одно из празднований Криштиану – кумира бразильца. Сделает ли он подобное в предстоящем класико в эту субботу?