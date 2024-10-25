Моуринью повторил легендарную фразу. Версия 2024 года

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо получил красную карточку во втором тайме матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

После игры португальца попросили рассказать об эпизоде с его удалением. Жозе повторил свою легендарную фразу «Я предпочитаю молчать». Только в этот раз формулировка другая: «Я не хочу говорить об этом».

А потом добавил: «Я поговорил с ним [арбитром] после игры. Он сказал мне нечто невероятное. Он сказал, что одновременно смог увидеть и то, что произошло в штрафной площади, и то, как я отреагировал на бровке. Один его глаз смотрел на ситуацию с пенальти, другой – на мое поведение на скамейке. Вот почему он один из лучших рефери в мире».

15 марта 2014 года «Астон Вилла» обыграла «Челси» Моуринью 1:0. После игры Жозе прокомментировал работу арбитра Криса Фоя: «Если я буду говорить, у меня будут большие проблемы». Фраза стала мемом на долгие годы.