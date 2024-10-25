Антони сыграл всего 15 минут в матче с «Фенербахче», получил травму и смог покинуть стадион только на костылях🤕

Антони покинул стадион «Фенербахче» на костылях после матча Лиги Европы. Бразилец появился на поле на 73-й минуте при счете 1:1, заменив Маркуса Рэшфорда, но был вынужден покинуть поле непосредственно перед финальным свистком из-за травмы икроножной мышцы.

Команда физиотерапевтов унесла вингера на носилках, позже в сеть попали кадры, как Антони покидает стадион на костылях.

Антони в этом сезоне с трудом набирает форму, проведя всего пять матчей и забив один гол.