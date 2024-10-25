Ультрас «Фенербахче» напали на фанатов «МЮ» в Стамбуле перед матчем Лиги Европы: несколько человек пострадало😵

Болельщики «МЮ» подверглись нападению ультрас «Фенербахче» перед матчем Лиги Европы в Стамбуле.

Сообщается, что около 50 фанатов турецкого клуба набросились на группу болельщиков «Юнайтед», которые приехали на матч.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что нападение произошло возле отеля Grand Hisar. В результате чего несколько человек получили ранения.

«Анархистский» аккаунт в социальной сети «X» GFB Bogaz Hooligans похвастался этими кадрами, написав: «Это СТАМБУЛ!».

Один из фанатов «Красных дьяволов», который стал жертвой нападений, рассказал StrettyNews, как на группу из пятерых человек набросилась разъяренная толпа.

«Около 50 человек окружили нас. Один парень шел за мной по улице и сделал вид, что хочет помочь, а затем нанес мне удар в челюсть».

Двое английских болельщиков получили травмы после ударов стеклом и ломом.