🤯 От ненависти до любви один матч с «Баварией». Помните, как все ненавидели Рафинью два года назад? Напоминаем! 😡

Без двух дней два года назад «Барселона» безнадежно проиграла «Баварии» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле!

Вчера каталонцы взяли достойный реванш, также обыграв соперника с разницей в три мяча (0:3 в 2022-м, 4:1 в 2024-м). Но давайте отметим одного, пожалуй, самого главного игрока.

Рафинья прошел путь от ненависти до любви фанатов за эти два года. Сложно вспомнить все слухи, связывающие бразильца со сменой клуба. Но это уже маловажно – вчера он сдал последний экзамен и стал настоящим кумиром сине-гранатовых поклонников.

Лишний раз обсуждать хет-трик смысла нет, но давайте вспомним часть из многочисленных негативных комментариев от игры Рафиньи в матче двухлетней давности.

💭 «Нет, я вообще не могу оценивать его выступление. Нашлась пара хороших моментов, но, кроме них, он был очень плох. Дэвис полностью его контролировал».

💭 «Кто-то еще его сравнивает с Родриго?»

💭 «Отвратительное выступление».

💭 «Дэвис закрыл его. И запер».

💭 «Он недостаточно хорош».

💭 «Рафинья не был на уровне немцев. Даже близко».

💭 «Столкнулся с Альфонсо и забыл, что он бразилец».

💭 «Он всегда создает моменты, но его реализация просто дерьмо».

И действительно. Что в первом, что во втором матче с «Баварией» в ЛЧ-2022/23 Рафинья был плох.

В гостях («Бавария» выиграла 2:0) бразилец стал худшим игроком «Барсы»: 61 минута, три удара мимо, 73% точность передач, 30% выигранных единоборств и 14 потерь.

В домашней игре вообще нельзя отметить ни одного футболиста «Барселоны» с положительной стороны, но... Рафинья уже выходил лишь со скамейки. Впрочем, даже за 30 минут он умудрился 11 раз потерять мяч.