🎥Ямаль получил похвалу от неожиданной звезды Голливуда. Актер подошел к игроку после матча с «Баварией»

17-летний Ламин Ямаль не перестает удивлять. В победном матче Лиги чемпионов против «Баварии» вундеркинд отдал передачу на Рафинью Диаса и довел число голевых действий в этом сезоне до 12-ти – 5+7 в 13 матчах.

Оказалось, что за игрой «Барселоны» и «Баварии» с трибун наблюдал известный британский актер Том Хиддлстон. За какой клуб он болел неизвестно, но его явно впечатлило то, что он увидел в исполнении Ламина Ямаля.

Том подошел к футболисту и сказал: «Поздравляю, парень! Вот это матч».

После Ламин и Том сделали совместное фото.