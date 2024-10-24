💥 Сын Пеле назвал фаворита на «Золотой мяч». А еще упомянул любимого игрока отца 😳
Младший сын легендарного Пеле считает, что главным фаворитом на «Золотой мяч» является вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
«Это матч [с «Дортмундом] был нужен Винисиусу, чтобы убрать все сомнения в том, что он будет заслуженным обладателем «Золотого мяча».
Винисиус - великий футболист и отличный представитель бразильского футбола. Сравнить его с отцом? С точки зрения голов и цифр нет никакого смысла в этом. Его хвалит даже Бутрагеньо. Уж он знает, о чем говорит. Думаю, мой отец немного раньше включал дриблинг. Но они похожи в завершении.
Он стал другим игроком, вышел на новый уровень.
Кем восхищался отец? Лионелем Месси. Папа помогал развиваться Робиньо и Неймару, но он всегда говорил о Месси. О том, как он играл. Еще он любил Криштиану Роналду», - сказал Джошуа Арантес ду Насименту.
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.