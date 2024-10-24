📸«МЮ» вновь сыграет с «Фенербахче» в Стамбуле. А вот как выглядели клубные легенды во время первой встречи с турками

Сегодня в третьем туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле сыграет против «Фенербахче». Это не первый раз, когда команды выйдут друг против друга.

Если верить статистическому сайту Wildstat, то у англичан и турков шесть очных матчей, причем равный баланс побед и поражений - по три. Последний раз, как раз в Стамбуле, «Фенер» в группе Лиги Европы был сильнее - 2:1.

Но нас больше интересует самый первый выезд «Юнайтед», который был в 1996 году при сэре Алексе Фергюсоне. Тогда клуб устроил своим звездам небольшую фотосессию в Стамбуле. И это точно заставить удариться в ностальгию.

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