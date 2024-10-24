Туре и Азар – настоящие друзья. На матче легенд вспомнили прошлое: Яя снова чуть не прибил Эдена

На днях южнокорейский разработчик видеоигр Nexon осуществил мечту многих – собрал легенд футбола прошлого вместе. На благотворительный матч в Сеул приехало много громких имен: Тьерри Анри, Пак Чжи Сун, Дидье Дрогба, Димитар Бербатов, Кака, Луиш Фигу и куча других.

Атмосфера была пропитана уважением к взаимному величию – но некоторые, кто был близко знаком друг с другом, по-разному подкалывали друг друга. Выделялись Яя Туре и Эден Азар.

Вот так обнимались до матча.

А вот так перед игрок Туре вспомнил прошлое: