«Мой первый хет-трик был против...» Фанат сравнил звезд по-особенному – угадайте, кто снова лучший

На фоне хет-триков Рафиньи и Винисиуса в Лиге чемпионов набирает популярность видео, сделанное одним из фанатов. Под фразу «Мой первый хет-трик был против...» появляется фото звезды и того соперника, которому он забил три мяча.

Выделяется Лео Месси: его первый хет-трик был не «Ньюкаслу», как у Криштиану Роналду, и даже не «Вальядолиду», как у Рафиньи. Это случилось в легендарном класико сезона-2006/07.

Что нужно помнить о том матче: Месси было всего 20 лет, 26-й тур Ла Лиги, заполненный «Камп Ноу». Третий гол Лео забил уже в добавленное время – и спас для «Барсы» ничью.

За «Мадрид» дубль оформил Руд ван Нистелрой, еще один мяч забил Серхио Рамос. «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании сезона-2006/2007, а Месси забил 14 мячей в турнире. В том сезоне «Барса» выиграла один трофей – Суперкубок Испании.