Рафинья – лучший в топ-лигах прямо сейчас. Инициатор прогресса – трансферные дела «Барсы», из-за которых был зол на фанатов

Рафинья вышел на, возможно, лучшую форму в карьере. Бразилец стал капитаном «Барселоны», лидером среди топ-лиг по созданным моментам, оформил 9+8 в 13 матчах, а вчера положил хет-трик «Баварии» (4:1).

Вероятно, инициатором прогресса стали летние трансферные дела каталонцев – клуб очень хотел приобрести вингера «Атлетика» Нико Уильямса. А Рафинья признался, что был недоволен действиями некоторых фанатов – они настолько хотели видеть Нико, что готовили футболки с фамилией испанца под номером бразильца.

Кажется, Рафинья понимал, что его хотят заменить и фанаты, и руководство:

«Я видел в социальных сетях фото, где кто-то печатает футболку «Барсы» с именем Нико Уильямса и моим номером на спине. Я оставил комментарий под этим постом, считаю это неуважительным.

Людям нужно сохранять уважение к действующим игрокам клуба, которые выкладываются на максимум ради этой футболки. Мне это не понравилось. Это неуважительно к работе, которую я делаю здесь. Но в конце концов, люди могут делать что хотят.

Если честно, это не было для меня особой мотивацией. Я думаю, что мое желание показывать лучшую игру также связано с тем, сколько лет у меня осталось по контракту с клубом. Если раньше я работал на 100 процентов, то теперь на все 200».