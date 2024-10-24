«Почувствовала, что изгнала демона». Шакира снова вспомнила про Пике спустя больше года после расставания💔

«Девушки больше не плачут, они выставляют счет». Это строчка из хита Шакиры, который она выпустила после расставания с Жераром Пике.

Футболист и колумбийская певица разошлись больше года назад, и, похоже, что оба полностью оправились от болезненного и публичного расставания.

«Было сложно признать свою уязвимость и раскрыть ее в песнях. Долгие месяцы после расставания я молчала, я пыталась начать горевать, но смогла это сделать только начав писать музыку. Она стала для меня исцелением», - говорит певица о выходе своего альбома.

«Каждая песня, каждый сингл был маленьким экзорцизмом, начиная с момента выхода Te Congratulations и заканчивая знаменитым сотрудничеством с Bizarrap. Вот тогда я почувствовала легкость, как будто изгнала демона».

«Я поняла, что дружба длится дольше, чем любовь. Раньше я этого не знала. Жизнь у меня забрала мужа, но дала столько друзей…Я еще никогда не чувствовала себя такой любимой», - говорит певица.

Напомним, что после 10 лет отношений и двоих сыновей Жерар Пике ушел к Кларе Чиа Марти, которая на 20 лет моложе Шакиры.

Но как пела певица в нашумевшем хите: «Я стою двух 22-летних, а ты променял Rolex на Casio и Ferrari на Twingo».