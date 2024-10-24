«Манчестер Сити» обыграл пражскую «Спарту» (5:0). Момент матча – акробатический гол Эрлинга Холанда. Вы наверняка его видели – а вот яркие кадры с других ракурсов.

Даже Пеп удивился. Реакция главного тренера «Сити» не менее впечатляющая: испанец наверняка думал о тактике, как его поток мыслей прервал прыжок Холанда – Гвардиола замер. А потом, кажется, просто не поверил увиденному и ушел.

Даже Эрлинг застенчиво улыбался во время празднования (обычно просто кричит) – возможно, тоже не мог поверить.