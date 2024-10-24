Вот почему «Барса» так хороша. Ответ – в одном видео после победы над «Баварией»

Актуальная форма «Барселоны» не случайна. Заметили, что делали игроки, когда Рафинья получал награду лучшему игроку матча?

Даже травмированные вратарь Марк-Андре тер Стеген и защитник Рональд Араухо пришли на поле праздновать с командой. Немец вручил Рафинье награду. Вся «Барселона» собралась вокруг, скандируя его имя и аплодируя его невероятной игре.

Такая атмосфера – одна из главных причин потрясающего уровня каталонской команды.

Рафинья оформил хет-трик в матче с «Баварией» (4:1). 27-летний футболист забил девять мячей и отдав восемь голевых передач в 13 матчах за «Барсу» в этом сезоне. Его вклад в успехи команды огромен.