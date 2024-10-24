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Легенды без легендарного трофея: смотрим на 15 топовых игроков, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов🌟❌

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Лига чемпионов была и остается главным турниром клубного футбола. Победа здесь является важнейшей вехой в карьере каждого футболиста.

При этом существует множество топовых игроков, которым так и не довелось поднять над головой «ушастый» кубок -  практически все они уже завершили карьеру, не познав главного успеха в футболе.

Специализированный портал Score90 составил список из 15 легендарных футболистов XXI века без легендарного трофея в активе.

Получится ли у Кейна покинуть этот список в конце сезона?

logoДжанлуиджи Буффон
logoХарри Кейн
logoРоналдо
logoЗлатан Ибрагимович
Клубы
logoМихаэль Баллак
logoГонсало Игуаин
logoФрансеск Фабрегас
logoПавел Недвед
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРуд ван Нистелрой
Давид Силва
logoФабио Каннаваро