Легенды без легендарного трофея: смотрим на 15 топовых игроков, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов🌟❌

Лига чемпионов была и остается главным турниром клубного футбола. Победа здесь является важнейшей вехой в карьере каждого футболиста.

При этом существует множество топовых игроков, которым так и не довелось поднять над головой «ушастый» кубок - практически все они уже завершили карьеру, не познав главного успеха в футболе.

Специализированный портал Score90 составил список из 15 легендарных футболистов XXI века без легендарного трофея в активе.

Получится ли у Кейна покинуть этот список в конце сезона?