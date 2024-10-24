Легенды без легендарного трофея: смотрим на 15 топовых игроков, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов🌟❌
Лига чемпионов была и остается главным турниром клубного футбола. Победа здесь является важнейшей вехой в карьере каждого футболиста.
При этом существует множество топовых игроков, которым так и не довелось поднять над головой «ушастый» кубок - практически все они уже завершили карьеру, не познав главного успеха в футболе.
Специализированный портал Score90 составил список из 15 легендарных футболистов XXI века без легендарного трофея в активе.
Получится ли у Кейна покинуть этот список в конце сезона?