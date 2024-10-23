😭 «Я плачу». Нойер опозорился с «Барселоной». Каталонцы за тайм деклассировали Мануэля - соцсети утонули в ненависти 🤬🔥
«Барселона» уверенно переигрывает «Баварию» в 3-м туре Лиги чемпионов. Главный виновник событий - Мануэль Нойер.
Если после такого Компани не усадит его на скамейку, то самое время снова разочароваться в футболе.
Мануэль провалился на выходе, после чего был забит второй гол.
Первый гол - косвенная вина Нойера. Он просто не выручил, но... уж слишком неубедительно сопротивлялся.
Чудом не пропустила «Бавария» после этого чудачества Мануэля
Ямаль почти отправил немца на пенсию.
Ну а третий гол...
Такие пропускать голкипер «Баварии» вообще не имеет права.
В соцсетях пожар.
💭 «Нойер - дерьмо, если сравнивать его с Куртуа».
💭 «Как он не поймал удар Рафиньи? Он точно вратарь?»
💭 «Этот вратарь входит в мой личный топ-3, но наступил момент, когда пора просто уйти. Невероятно, что он получает за такую игру 20 млн евро, помимо нового контракта»
💭 «Я плачу».
💭 «Можно сделать так, чтобы он закончил карьеру?»
💭 «Сравните Нойера в 38 лет и Буффона в 39».
💭 «Нойер перестал быть топ-вратаре после травм».
💭 «Так грустно видеть, как Нойер позорится. Еще печальнее видеть, что идиоты все еще защищают его».
💭 «Пожалуйста, отправьте его на пенсию».
Надо смену наигрывать